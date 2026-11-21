Serata di grande basket su Sky Sport, perché alle 19 arriva la sfida tra i lanciatissimi Sixers di LeBron James e Joel Embiid e i Bucks, che dopo l'addio a Giannis Antetokounmpo arrivato in estate stanno tentanto di ricostruire la squadra attorno ad un nucelo di giovani stalenti. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Mauri Bevacqua

Quello in programma stasera tra Philadelphia e Milwaukee assomiglia al più classico dei testacoda della classifica, nel senso che si troveranno di fronte la capolista e il fanalino di coda della Eastern Conference. I Sixers, d’altronde, in estate avevano dominato il mercato con la trade per Jaylen Brown e quindi la firma in free agency del super veterano LeBron James e fin qui stanno rispettando i pronostici che li vorrebbero tra i favoriti ad arrivare alle Finals partendo da Est. L’estate è stata invece decisamente meno generosa con i Bucks, che hanno salutato il monumento Giannis Antetokounmpo, scambiato con Miami dopo mesi da sostanziale separato in casa, avviando così una faticosa fase di ricostruzione che per ora ha portato ad una sola vittoria nelle prime sedici partite. Sulla carta, quindi, non dovrebbe esserci storia, ma la regular season NBA insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e i tanti giovani a roster per Milwaukee potrebbero trovare stimoli extra nell’affrontare una corazzata come Philadelphia. L’appuntamento per la diretta è alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.