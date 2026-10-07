A San Antonio ci si prepara a una stagione in cui riscattare la sconfitta contro i Knicks alle Finals, ma per arrivare al traguardo potrebbe occorrere cambiare le gerarchie all'interno della squadra. E se il ruolo di leader e stella è fuori discussione e rimane nelle mani di Victor Wembanyama, a fare da spalla al francese potrebbe essere Dylan Harper, che alla sua seconda annata in NBA è atteso ad un salto di qualità che potrebbe renderlo già un All-Star

Harper in rampa di lancio, Fox in uscita?

Per una questione anche meramente tattica, la possibile e per molti probabile crescita esponenziale a cui è atteso Harper sarebbe un problema prima di tutto per De'Aaron Fox, che potrebbe vedere in bilico il suo posto in quintetto. Un Harper secondo violino degli Spurs, infatti, potrebbe rendere difficile continuare a farlo partire dalla panchina, come ha peraltro fatto molto bene nella sua prima annata in NBA, chiiusa a 11.8 punti, 3.4 rimbalzi e 3.8 assist di media a partita. Non solo, laddove Fox ha deluso negli ultimi playoff, in particolare alle Finals, Harper ha invece alzato il livello delle sue prestazioni proprio quando contava di più, facendo registrare 18 punti, 6.4 rimbalzi e 3 assist a partita nella serie poi persa contro New York. E se il figlio di Ron, già campione NBA con Bulls e Lakers, dovesse davvero esplodere nella prossima stagione, per Fox potrebbero aprirsi le porte del mercato.