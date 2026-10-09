NBA-Eurolega: non uno scontro di civiltà, ma una questione economica

La nascita di NBA Europe non rappresenta uno scontro tra due modelli sportivi o tra due diverse concezioni del basket, ma una partita economica e commerciale per il controllo del mercato cestistico europeo. Un accordo tra le parti oggi è più probabile di una rottura, ma a prescindere da chi controllerà il basket continentale sarà in grado di finanziarne la crescita nella maniera ottimale?