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la riflessione

NBA-Eurolega: non uno scontro di civiltà, ma una questione economica

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo

La nascita di NBA Europe non rappresenta uno scontro tra due modelli sportivi o tra due diverse concezioni del basket, ma una partita economica e commerciale per il controllo del mercato cestistico europeo. Un accordo tra le parti oggi è più probabile di una rottura, ma a prescindere da chi controllerà il basket continentale sarà in grado di finanziarne la crescita nella maniera ottimale? 

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