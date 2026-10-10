Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Mercato NBA, i New York Knicks fermano le trattative con Towns e Hart

NBA

Con un comunicato rilasciato a ESPN, i New York Knicks hanno annunciato di aver rinviato le trattative per le estensioni di contratto di Karl-Anthony Towns e Josh Hart a un momento non identificato durante la stagione, preferendo concentrarsi sull’inizio della regular season e la difesa del titolo

Le estensioni di contratto di Karl-Anthony Towns e Josh Hart sono stati argomenti estremamente discussi in questo inizio di stagione per i New York Knicks, ma sono destinati a rimanere irrisolti ancora per diverso tempo. Con un inusuale comunicato affidato da un portavoce a ESPN, i Knicks hanno annunciato di aver rinviato le trattative con i giocatori per prepararsi al meglio per la nuova stagione. "Come organizzazione, il nostro obiettivo è prepararci per la prossima stagione e offrire un’altra annata di cui i nostri tifosi siano orgogliosi" si legge. "Per questo motivo non negozieremo le estensioni del contratto fino a più tardi nella stagione, concentrandoci esclusivamente sulla preparazione dell'inizio di regular season".

Approfondimento

Clamoroso a New York: Towns e Hart sul mercato?

Nelle ultime settimane soprattutto Towns ha rilasciato dichiarazioni molto pessimistiche sulle trattative che lo riguardano: "Semplicemente voglio fare qualcosa che possa mantenere insieme la squadra, che aiuti i Knicks e che mi dia il giusto valore. E nessuna di queste cose è vicina ad accadere". Il lungo può firmare un’estensione fino a un massimo di quattro anni e 276 milioni di dollari, ma l’offerta dei Knicks è arrivata attorno ai 200 milioni. La situazione di Hart è leggermente diversa, visto che i Knicks hanno un’opzione in loro favore da 22.3 milioni per la prossima stagione, ma lui stesso ha dichiarato che "non ci sono state grandi conversazioni a riguardo, perciò non credo che si farà. Anche se a me piacerebbe molto". Negli ultimi mesi, anche Deuce McBride si era detto deluso dal mancato accordo per un'estensione di contratto con la franchigia. E il prossimo anno anche Jalen Brunson e OG Anunoby potranno estendere i loro accordi, rendendo quindi molto difficile tenere assieme la squadra che ha vinto uno storico titolo nella passata stagione.

Approfondimento

Deuce McBride: "Deluso dalla mancata estensione"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Shai: "Sono io il miglior giocatore della NBA"

NBA

In un lungo articolo apparso su TIME, Shai Gilgeous-Alexander ha dichiarato senza mezzi termini...

I Knicks fermano le trattative con Towns e Hart

NBA

Con un comunicato rilasciato a ESPN, i New York Knicks hanno annunciato di aver rinviato le...

Caleb Wilson incanta: 21 punti e 5 triple. VIDEO

NBA

Nella sfida tra Caleb Wilson e Cameron Boozer, scelti in top-4 nell’ultimo Draft, ad avere la...

I canestri di Zandalasini in gara-3: 7 punti

WNBA

Cecilia Zandalasini ha chiuso gara-3 della serie con le Aces con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist...

Le Valkyries vincono gara-3: è finale con Atlanta

WNBA

Al loro secondo anno di vita, le Golden State Valkyries hanno raggiunto le finali WNBA grazie al...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS