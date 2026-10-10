Le estensioni di contratto di Karl-Anthony Towns e Josh Hart sono stati argomenti estremamente discussi in questo inizio di stagione per i New York Knicks, ma sono destinati a rimanere irrisolti ancora per diverso tempo . Con un inusuale comunicato affidato da un portavoce a ESPN, i Knicks hanno annunciato di aver rinviato le trattative con i giocatori per prepararsi al meglio per la nuova stagione . "Come organizzazione, il nostro obiettivo è prepararci per la prossima stagione e offrire un’altra annata di cui i nostri tifosi siano orgogliosi" si legge. "Per questo motivo non negozieremo le estensioni del contratto fino a più tardi nella stagione , concentrandoci esclusivamente sulla preparazione dell'inizio di regular season".

Nelle ultime settimane soprattutto Towns ha rilasciato dichiarazioni molto pessimistiche sulle trattative che lo riguardano: "Semplicemente voglio fare qualcosa che possa mantenere insieme la squadra, che aiuti i Knicks e che mi dia il giusto valore. E nessuna di queste cose è vicina ad accadere". Il lungo può firmare un’estensione fino a un massimo di quattro anni e 276 milioni di dollari, ma l’offerta dei Knicks è arrivata attorno ai 200 milioni. La situazione di Hart è leggermente diversa, visto che i Knicks hanno un’opzione in loro favore da 22.3 milioni per la prossima stagione, ma lui stesso ha dichiarato che "non ci sono state grandi conversazioni a riguardo, perciò non credo che si farà. Anche se a me piacerebbe molto". Negli ultimi mesi, anche Deuce McBride si era detto deluso dal mancato accordo per un'estensione di contratto con la franchigia. E il prossimo anno anche Jalen Brunson e OG Anunoby potranno estendere i loro accordi, rendendo quindi molto difficile tenere assieme la squadra che ha vinto uno storico titolo nella passata stagione.