Oltre a Karl-Anthony Towns, anche Deuce McBride non ha trovato un accordo per estendere il suo contratto con i New York Knicks e ha dichiarato pubblicamente di non esserne soddisfatto: "Sono un po' deluso, voglio stare qui e mi piacerebbe che la situazione si risolvesse. Ho giocato infortunato e quando altri giocatori sono stati fuori ho dimostrato molto, migliorando anno dopo anno"

Se da una parte le contrattazioni tra i New York Knicks e Karl-Anthony Towns hanno raggiunto un punto di stallo, neanche quelle di Deuce McBride stanno procedendo come vorrebbe il giocatore . Come ha dichiarato lui stesso al New York Daily News, al momento non è stato trovato un accordo tra il giocatore e la squadra , entrando così nell’ultima stagione di un triennale da 13 milioni di dollari complessivo. " Sono un po' deluso " ha detto McBride riguardo al fatto che non è ancora avvenuta un'estensione. "Voglio rimanere a New York, quindi a volte è un po' difficile. Ho giocato infortunato, ne ho passate tante con questa squadra . Mi piacerebbe risolvere questa situazione".

McBride ha giocato solo 41 partite di regular season per una serie di infortuni fortuiti, tornando in tempo per i playoff e giocando due gare da titolare contro Philadelphia, tra cui una gara-4 memorabile da 25 punti con 7/9 da tre. Nel resto dei playoff, e in particolare in finale contro San Antonio, non è stato altrettanto efficace, ma ci si aspetta che sia ancora un membro chiave dalla panchina per i campioni in carica. "Nei momenti in cui altri giocatori sono stati fuori, sono stato in grado di dimostrare molto" ha detto McBride. "Per me è sempre una questione di opportunità. La mia sensazione è che sto crescendo e migliorando ogni singolo anno". Saranno d’accordo anche i Knicks, che in estate hanno già lasciato andare Mitchell Robinson per evitare di scavalcare il second apron? Sarà uno dei temi della stagione che sta per cominciare.