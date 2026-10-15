Reduci da un'estate complicata, con l'addio a Jaylen Brown e la ristrutturazione del roster a disposizione di coach Joe Mazzulla, i Celtics stanno dando segnali più che positivi in questa preseason. Per Jayson Tatum e compagni quella arrivata nella notte su Charlotte è stata la terza vittoria su tre amichevoli giocate e Boston sembra proprio voler recitare un ruolo da outsider nell'affollatissima Eastern Conference

Prima era stata Cleveland , reduce dalle finali di Conference , quindi Philadelphia , regina del mercato estivo e per molti in pole position per andare in finale a Est , quindi è toccato a Charlotte , tra le possibili sorprese nella corsa ai playoff . Boston in questa preseason ha mietuto vittime molto diverse una dall'altra, ma le tre vittorie su tre partite giocate hanno in comune il fatto di essere arrivate in maniera netta e convincente . Certo, vanno considerate la fase ancora di piena preparazione e le diverse assenze tra le avversarie, ma i nuovi Celtics , usciti radicalmente cambiati dal mercato , hanno comunque mandato segnali decisamente positivi .

I nuovi Celtics tra certezze e margini di crescita

Già contro Philadelphia e poi stanotte contro gli Hornets Joe Mazzulla ha schierato il quintetto con cui Boston pare avviata a iniziare la regular season: Jordan Walsh al fianco di Derrick White nel backcourt, Mitchell Robinson nel ruolo di centro e Jayson Tatum e l'ultimo arrivato Paul George come ali. Uno starting five che, salvo eventuali infortuni a uno dei suoi componenti, sembra potersela giocare con tutti, almeno a Est. Anche perché pure la panchina biancoverde ha fornito ottime risposte, prima di tutto con Payton Pritchard e Neemias Queta, titolari lo scorso anno e subito a loro agio entrando a partita in corso. I Celtics, insomma, sembrano avere già molte certezze e potrebbero davvero essere gli outsider in una Eastern Conference dove l'equilibrio pare destinato a regnare.