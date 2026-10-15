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Preseason NBA, Boston batte anche Charlotte: tre partite e tre vittorie per i Celtics

NBA

Reduci da un'estate complicata, con l'addio a Jaylen Brown e la ristrutturazione del roster a disposizione di coach Joe Mazzulla, i Celtics stanno dando segnali più che positivi in questa preseason. Per Jayson Tatum e compagni quella arrivata nella notte su Charlotte è stata la terza vittoria su tre amichevoli giocate e Boston sembra proprio voler recitare un ruolo da outsider nell'affollatissima Eastern Conference 

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Prima era stata Cleveland, reduce dalle finali di Conference, quindi Philadelphia, regina del mercato estivo e per molti in pole position per andare in finale a Est, quindi è toccato a Charlotte, tra le possibili sorprese nella corsa ai playoff. Boston in questa preseason ha mietuto vittime molto diverse una dall'altra, ma le tre vittorie su tre partite giocate hanno in comune il fatto di essere arrivate in maniera netta e convincente. Certo, vanno considerate la fase ancora di piena preparazione e le diverse assenze tra le avversarie, ma i nuovi Celtics, usciti radicalmente cambiati dal mercato, hanno comunque mandato segnali decisamente positivi

I nuovi Celtics tra certezze e margini di crescita

Già contro Philadelphia e poi stanotte contro gli Hornets Joe Mazzulla ha schierato il quintetto con cui Boston pare avviata a iniziare la regular season: Jordan Walsh al fianco di Derrick White nel backcourt, Mitchell Robinson nel ruolo di centro e Jayson Tatum e l'ultimo arrivato Paul George come ali. Uno starting five che, salvo eventuali infortuni a uno dei suoi componenti, sembra potersela giocare con tutti, almeno a Est. Anche perché pure la panchina biancoverde ha fornito ottime risposte, prima di tutto con Payton Pritchard e Neemias Queta, titolari lo scorso anno e subito a loro agio entrando a partita in corso. I Celtics, insomma, sembrano avere già molte certezze e potrebbero davvero essere gli outsider in una Eastern Conference dove l'equilibrio pare destinato a regnare

Approfondimento

Pritchard estende con Boston: il mercato

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