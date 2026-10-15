Non c’è davvero pace per Kristaps Porzingis, che oltre ai tanti infortuni subiti in carriera da ormai più di due anni sta tentando di risolvere un problema di salute personale i cui dettagli rimangono privati e che non sembra aver trovato ancora una cura efficace. Il lungo, dallo scorso febbraio a Golden State, ha saltato tutto il training camp e per il momento pare destinato a rimanere fermo a tempo indeterminato

Il calvario di Kristaps Porzingis , che oltre ai tanti infortuni subiti nel corso della sua carriera da oltre due anni convive con un problema di salute non meglio specificato e a cui non si è ancora trovata soluzione , pare destinato a protrarsi. L’ex Dallas e New York, approdato a Golden State lo scorso febbraio , ha infatti saltato in toto il training camp degli Warriors e nella notte è arrivato un comunicato ufficiale della franchigia che conferma che il lettone al momento resta fermo a tempo indeterminato . Nel comunicato si precisa che i dettagli del problema che impedisce a Porzingis anche solo di allenarsi non verranno divulgati e che al momento non è possibile fornire una tempistica circa il suo possibile rientro .

Porzingis, un malanno misterioso e il suo futuro incerto

“Sto lavorando con dottori ed esperti per capire come tornare in piena salute al più presto” ha commentato lo stesso Porzingis sui suoi profili social, “onestamente sto migliorando ogni giorno. Devo solo avere pazienza e credere che presto mi sentirò di nuovo alla grande”. L’ottimismo espresso dal giocatore, però, male si concilia con la posizione espressa da Golden State, che conferma come Porzingis al momento non possa prendere parte agli allenamenti. E se sui dettagli del problema che ormai da più di due anni affligge il lettone rimane un riserbo comprensibile, sulle possibili tempistiche di un suo rientro, o almeno di un ritorno agli allenamenti con la squadra, il mistero è ancora più fitto. Già la scorsa stagione, trascorsa per metà ad Atlanta, Porzingis aveva giocato solo 34 partite e il contratto firmato in estate con gli Warriors, un biennale da 40 milioni di dollari complessivi, prevede che per la seconda stagione solo 3 dei 20 milioni di salario siano garantiti. Probabile, quindi, che qualora lo stop del giocatore si dovesse protrarreGolden State possa tentare di far leva su quel fattore e provare a scambiare Porzingis sul mercato.