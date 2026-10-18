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NBA, i Sixers danno un'altra chance a Tacko Fall: sarà lui il cambio di Joel Embiid?

NBA

L'infortunio che ha chiuso la prima stagione ai Sixers di Ariel Hukporti prima che iniziasse ha privato Philadelphia di quello che avrebbe dovuto essere il cambio di Joel Embiid. E ora quel posto potrebbe essere preso da Tacko Fall, centro senegalese che nonostante i suoi 229 centimetri d'altezza dal 2019 a oggi non è ancora riuscito a costruirsi una carriera in NBA

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L'idea iniziale dei Sixers, subito dopo l'infortunio che aveva purtroppo chiuso la prima stagione di Ariel Hukporti a Philadelphia ancor prima che iniziasse, sembrava essere quella di non sostituire l'ex New York. Ora, però, poco prima di chiudere il roster in vista dell'ormai imminente avvio della regular season il front office pare aver fatto retromarcia, concedendo un contratto two-way a Tacko Fall. E per l'ex Boston e Cleveland arriva quindi una nuova chance in NBA.

Fall dietro a Embiid: è la soluzione giusta per Phila?

Fall, reduce da quattro anni trascorsi tra Nuova Zelanda e Cina, ora dovrebbe essere chiamato a fare da riserva a Joel Embiid. E, considerati anche i problemi di salute ormai cronici dell'ex MVP, per il senegalese potrebbe aprirsi la possibilità di trovare minuti e spazio nelle rotazioni di coach Nick Nurse. Minuti e spazio che però Fall dovrà conquistarsi all'interno di una squadra che dopo il sontuoso mercato estivo sarà chiamata da subito a recitare un ruolo da protagonista nella Eastern Conference.

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