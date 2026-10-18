L'infortunio che ha chiuso la prima stagione ai Sixers di Ariel Hukporti prima che iniziasse ha privato Philadelphia di quello che avrebbe dovuto essere il cambio di Joel Embiid. E ora quel posto potrebbe essere preso da Tacko Fall, centro senegalese che nonostante i suoi 229 centimetri d'altezza dal 2019 a oggi non è ancora riuscito a costruirsi una carriera in NBA

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