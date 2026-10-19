Ben Simmons ha subito la rottura del tendine d'Achille della gamba destra nel corso di un allenamento con i Sacramento Kings, mettendo probabilmente fine alla stagione che doveva rappresentare il suo ritorno in NBA dopo un anno di assenza. "Ho affrontato sfide in passato e le ho superate tutte, questo infortunio è un altro capitolo del mio percorso, ma non è la fine della mia storia" ha scritto sui social

La stagione del riscatto di Ben Simmons è finita prima ancora di cominciare . La guardia dei Sacramento Kings, al rientro dopo un anno di assenza dalla NBA, ha subito la rottura del tendine d’Achille della gamba destra durante un allenamento della squadra e dovrà essere operato, mettendo con ogni probabilità fine alla sua stagione 2026-27. Simmons, 30 anni, aveva firmato un contratto di un anno a 3.5 milioni di dollari con i Sacramento Kings, ma aveva impressionato durante il training camp tanto che per lui si parlava anche di un posto da titolare in quintetto, o quantomeno di un ruolo chiave uscendo dalla panchina. Nelle due gare di preseason disputate ha viaggiato a 10.5 punti di media in 17 minuti a partita .

Il messaggio sui social: "Non è la fine della mia storia"

Dopo l’ufficialità della notizia, Simmons ha scritto questo in una storia sul suo profilo Instagram: "Ho affrontato sfide che mi hanno messo alla prova mentalmente, fisicamente ed emotivamente, e ho trovato il modo di superarle tutte quante. Questo infortunio è un altro capitolo del mio percorso, ma non è la fine della mia storia. Non è mai facile allontanarsi dal gioco che amo, specialmente dopo tutto quello che è stato necessario per tornare qui. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che le difficoltà non ti definiscono. È come rispondi a quello che ti accade che lo fa. Sono stato buttato giù in passato e ho sempre trovato il modo di ritirarmi su. Questa volta non sarà diverso".