Ben Simmons ha subito la rottura del tendine d'Achille della gamba destra nel corso di un allenamento con i Sacramento Kings, mettendo probabilmente fine alla stagione che doveva rappresentare il suo ritorno in NBA dopo un anno di assenza. "Ho affrontato sfide in passato e le ho superate tutte, questo infortunio è un altro capitolo del mio percorso, ma non è la fine della mia storia" ha scritto sui social
La stagione del riscatto di Ben Simmons è finita prima ancora di cominciare. La guardia dei Sacramento Kings, al rientro dopo un anno di assenza dalla NBA, ha subito la rottura del tendine d’Achille della gamba destra durante un allenamento della squadra e dovrà essere operato, mettendo con ogni probabilità fine alla sua stagione 2026-27. Simmons, 30 anni, aveva firmato un contratto di un anno a 3.5 milioni di dollari con i Sacramento Kings, ma aveva impressionato durante il training camp tanto che per lui si parlava anche di un posto da titolare in quintetto, o quantomeno di un ruolo chiave uscendo dalla panchina. Nelle due gare di preseason disputate ha viaggiato a 10.5 punti di media in 17 minuti a partita.
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Il messaggio sui social: "Non è la fine della mia storia"
Dopo l’ufficialità della notizia, Simmons ha scritto questo in una storia sul suo profilo Instagram: "Ho affrontato sfide che mi hanno messo alla prova mentalmente, fisicamente ed emotivamente, e ho trovato il modo di superarle tutte quante. Questo infortunio è un altro capitolo del mio percorso, ma non è la fine della mia storia. Non è mai facile allontanarsi dal gioco che amo, specialmente dopo tutto quello che è stato necessario per tornare qui. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che le difficoltà non ti definiscono. È come rispondi a quello che ti accade che lo fa. Sono stato buttato giù in passato e ho sempre trovato il modo di ritirarmi su. Questa volta non sarà diverso".