Ben Simmons mancava dai parquet dall'aprile del 2025, perché dopo la chiusura della sua ultima avventura ai Clippers l'ex prima scelta al Draft si era preso una sorta di anno sabbatico. Dopo aver firmato in estate un contratto annuale con i Kings, però, l'australiano è finalmente tornato a giocare nella notte in amichevole contro Golden State, anche se il suo rientro non è stato propriamente memorabile

L'ultima volta risaliva al 29 aprile del 2025, quando in gara-5 della serie con Denver i suoi Clippers perdevano, andando sotto 3-2 e avviandosi all'eliminazione e lui entrava dalla panchina per giocare meno di 5 minuti. Giusto il tempo di sporcare il tabellino con un rimbalzo e una stoppata, ennesima prestazione anonima della sua breve e assai poco felice esperienza a Los Angeles. Da lì in poi Ben Simmons, primissima scelta al Draft del 2016 dalla carriera controversa come poche, si è preso una sorta di anno sabbatico trascorso principalmente dedicandosi alla grande passione della pesca. L'australiano, però, non ha mai parlato di ritiro dal basket e in estate ha accettato l'offerta di Sacramento, un contratto annuale da 3.5 milioni di dollari, e deciso quindi di tornare in NBA. Solo che, a oltre un anno e mezzo di distanza, il suo rientro in campo è stato tutt'altro che indimenticabile.