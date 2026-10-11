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NBA, Ben Simmons torna in campo dopo un anno e mezzo: è esordio in maglia Kings

NBA

Ben Simmons mancava dai parquet dall'aprile del 2025, perché dopo la chiusura della sua ultima avventura ai Clippers l'ex prima scelta al Draft si era preso una sorta di anno sabbatico. Dopo aver firmato in estate un contratto annuale con i Kings, però, l'australiano è finalmente tornato a giocare nella notte in amichevole contro Golden State, anche se il suo rientro non è stato propriamente memorabile

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L'ultima volta risaliva al 29 aprile del 2025, quando in gara-5 della serie con Denver i suoi Clippers perdevano, andando sotto 3-2 e avviandosi all'eliminazione e lui entrava dalla panchina per giocare meno di 5 minuti. Giusto il tempo di sporcare il tabellino con un rimbalzo e una stoppata, ennesima prestazione anonima della sua breve e assai poco felice esperienza a Los Angeles. Da lì in poi Ben Simmons, primissima scelta al Draft del 2016 dalla carriera controversa come poche, si è preso una sorta di anno sabbatico trascorso principalmente dedicandosi alla grande passione della pesca. L'australiano, però, non ha mai parlato di ritiro dal basket e in estate ha accettato l'offerta di Sacramento, un contratto annuale da 3.5 milioni di dollari, e deciso quindi di tornare in NBA. Solo che, a oltre un anno e mezzo di distanza, il suo rientro in campo è stato tutt'altro che indimenticabile

Simmons e un ritorno di basso profilo

Partito in quintetto nel ruolo di ala al fianco di Keegan Murray, Simmons ha finito per giocare poco meno di 9 minuti, tutti nel 1° quarto dell'amichevole contro Golden State al Chase Center di San Francisco. Il suo bottino dice di 7 punti, di cui 3 arrivati dalla lunetta, 2 palle perse e un assist, a sigillare un rientro non proprio indimenticabile. E per i Kings, che viceversa hanno avuto ottime cose da Darius Acuff Jr., attesissimo rookie migliore in campo con 25 punti contro gli Warriors, è arrivata anche la sconfitta 111-106. L'impressione, quindi, è che per Simmons e per la squadra tutta il lavoro da fare sia ancora molto e, almeno per l'ex Sixers e Nets, che ci vorrà del tempo per smaltire la ruggine accumulata durante la lunga pausa dal basket giocato.

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