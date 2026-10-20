Quella tra Detroit e Boston è una vera e propria classica della Eastern Conference e tra poche ore le due squadre, che iniziano la stagione con ambizioni importanti, inaugureranno la regular season 2026-27. L'appuntamento per la sfida tra Pistons e Celtics è per le 21 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina
TUTTI I ROSTER DELLA STAGIONE NBA 2026-27 SQUADRA PER SQUADRA
Una ha chiuso l'ultima regular season in testa alla classifica della Eastern Conference, l'altra nel 2024 vinceva il titolo e dopo una estate che ne ha cambiato in parte l'identità Detroit e Boston si ritrovano questa sera per aprire con una sfida classica della NBA la nuova stagione. I Pistons, che con la recente estensione concessa a Jalen Duren hanno provato a rinsaldare un gruppo che sul mercato ha perso Tobias Harris, veterano e leader dello spogliatoio volato a San Antonio, punta tutto sull'ulteriore crescita di Cade Cunningham e Ausar Thompson. I Celtics, che invece in estate hanno perso una colonna come Jaylen Brown, affrontano la nuova annata con la voglia di recitare un ruolo da outsider a Est.
Boston e Detroit e un Est affollato
Ci sono i Knicks campioni in carica, gli Heat con uno Giannis Antetokounmpo in più, i nuovi, lanciatissimi Sixers, oltre a Cleveland, Toronto e volendo pure Atlanta, Orlando e Indiana. La corsa per arrivare ai playoff della Eastern Conference, insomma, si preannuncia affollatissima. Ragion per cui iniziare con il piede giusto, magari già vincendo la partita inaugurale della stagione, potrebbe rivelarsi fondamentale. L'appuntamento per Pistons-Celtics è per questa sera alle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina e poi in replica domani sempre su Sky Sport Basket alle 7 e alle 15.45.