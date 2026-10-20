Quella tra Detroit e Boston è una vera e propria classica della Eastern Conference e tra poche ore le due squadre, che iniziano la stagione con ambizioni importanti, inaugureranno la regular season 2026-27. L'appuntamento per la sfida tra Pistons e Celtics è per le 21 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

Una ha chiuso l'ultima regular season in testa alla classifica della Eastern Conference, l'altra nel 2024 vinceva il titolo e dopo una estate che ne ha cambiato in parte l'identità Detroit e Boston si ritrovano questa sera per aprire con una sfida classica della NBA la nuova stagione. I Pistons, che con la recente estensione concessa a Jalen Duren hanno provato a rinsaldare un gruppo che sul mercato ha perso Tobias Harris, veterano e leader dello spogliatoio volato a San Antonio, punta tutto sull'ulteriore crescita di Cade Cunningham e Ausar Thompson. I Celtics, che invece in estate hanno perso una colonna come Jaylen Brown, affrontano la nuova annata con la voglia di recitare un ruolo da outsider a Est.