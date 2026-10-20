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NBA, Irving: "Ammiro LeBron e Steph, ma non credo che giocherò oltre i quarant'anni"

NBA

Pronto a tornare in campo dopo oltre un anno e mezzo di stop per infortunio, Kyrie Irving ha concesso una lunga intervista a The Athletic in cui ha parlato soprattutto del suo futuro. Irving si dice ancora innamorato del gioco della pallacanestro, ma di non riconoscersi più tanto nella NBA di oggi e di non avere intenzione di giocare a lungo quanto l'ex compagno LeBron James o l'altro super veterano Steph Curry

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Quello per il basket è un amore eterno, confessa Kyrie Irving a The Athletic, ma forse non basterà per giocare ancora a lungo. "Il calendario è impegnativo e per resistere occorre amare anche tutto ciò che comporta giocare oggi, gli allenamenti e poi anche ciò che riguarda i social media e le scommesse" confessa la stella dei Mavs, pronta a tornare dopo diciotto mesi ai box per infortunio, "questa non è la stessa NBA di cui mi sono innamorato io da bambino". Irving, che il prossimo marzo compirà 35 anni, non si vede quindi ancora per molto sul parquet. 

Kyrie, LeBron, Steph e le diverse prospettive di carriera

"Ammiro tantissimo il grande capo (LeBron James), così come i vari Steph Curry, James Harden, Klay Thompson e Kevin Durant che continuano a stare ai massimi livelli" premette Irving, per poi ammettere: "Non mi vedo a giocare ancora in NBA quando avrò 42 o 43 anni". L'addio al basket, insomma, potrebbe non essere troppo lontano per Kyrie, che al momento ha un contratto in scadenza al termine della prossima stagione con Dallas e una player option per quella successiva. E chissà che riuscendo finalmente a condividere il parquet con una giovanissima stella in rampa di lancio come Cooper Flagg non gli torni la voglia di prolungare almeno di un altro po' la carriera in canotta e pantaloncini.

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