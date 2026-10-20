Pronto a tornare in campo dopo oltre un anno e mezzo di stop per infortunio, Kyrie Irving ha concesso una lunga intervista a The Athletic in cui ha parlato soprattutto del suo futuro. Irving si dice ancora innamorato del gioco della pallacanestro, ma di non riconoscersi più tanto nella NBA di oggi e di non avere intenzione di giocare a lungo quanto l'ex compagno LeBron James o l'altro super veterano Steph Curry

Quello per il basket è un amore eterno, confessa Kyrie Irving a The Athletic, ma forse non basterà per giocare ancora a lungo. "Il calendario è impegnativo e per resistere occorre amare anche tutto ciò che comporta giocare oggi, gli allenamenti e poi anche ciò che riguarda i social media e le scommesse" confessa la stella dei Mavs, pronta a tornare dopo diciotto mesi ai box per infortunio, "questa non è la stessa NBA di cui mi sono innamorato io da bambino". Irving, che il prossimo marzo compirà 35 anni, non si vede quindi ancora per molto sul parquet.