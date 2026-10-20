LeBron James si appresta a iniziare la sua 24^ stagione NBA, ennesimo primato di una carriera leggendaria in cui il super veterano approdato a Philadelphia in estate possiede praticamente quasi ogni tipo di record. E in maglia Sixers LeBron sembra poterne segnare un altro, perché gli mancano solamente 27 vittorie per superare ancora una volta Kareem Abdul-Jabbar e diventare il leader ogni tempo per successi in regular season
Il primo traguardo, è chiaro, o meglio il primo record che LeBron James inseguirà nella sua 24^ stagione da professionista che inizia stanotte è quello che lo porterebbe, primo giocatore nella storia della NBA, a vincere il quarto titolo con quattro squadre diverse. Dopo il doppio trionfo con gli Heat e quelli ottenuti con Cavs e Lakers, infatti, il super veterano punta a mettersi al dito quello che sarebbe il quinto anello di campione con la nuova maglia dei Sixers. Approdato a Philadelphia da free agent la scorsa estate, però, in attesa di provare ad alzare ancora una volta il Larry O'Brien Trophy LeBron potrebbe mettersi in tasca un altro record personale, l'ennesimo di una carriera a dir poco leggendaria.
Un altro sorpasso su Kareem?
Nelle ultime stagioni, invero avare di soddisfazioni a livello di squadra, James si è regalato diversi record personali di portata storica, tra cui spicca quello per punti totali segnati in carriera, spesso e volentieri effettuando il sorpasso sul precedente detentore dei record in questione, ovvero Kareem Abdul-Jabbar. L'ex Bucks e Lakers, però, ne detiene ancora uno, quello di vittorie totali in regular season, anche se il primato di Kareem pare destinato a durare poco. A LeBron, infatti, mancano solo 27 vittorie per superare ancora una volta Jabbar e, salvo infortuni che lo dovessero tenere lontano dai campi per un periodo prolungato, inanellarle con i lanciatissimi Sixers non dovrebbe rappresentare un problema.