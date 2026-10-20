LeBron James si appresta a iniziare la sua 24^ stagione NBA, ennesimo primato di una carriera leggendaria in cui il super veterano approdato a Philadelphia in estate possiede praticamente quasi ogni tipo di record. E in maglia Sixers LeBron sembra poterne segnare un altro, perché gli mancano solamente 27 vittorie per superare ancora una volta Kareem Abdul-Jabbar e diventare il leader ogni tempo per successi in regular season

Il primo traguardo, è chiaro, o meglio il primo record che LeBron James inseguirà nella sua 24^ stagione da professionista che inizia stanotte è quello che lo porterebbe, primo giocatore nella storia della NBA, a vincere il quarto titolo con quattro squadre diverse. Dopo il doppio trionfo con gli Heat e quelli ottenuti con Cavs e Lakers, infatti, il super veterano punta a mettersi al dito quello che sarebbe il quinto anello di campione con la nuova maglia dei Sixers. Approdato a Philadelphia da free agent la scorsa estate, però, in attesa di provare ad alzare ancora una volta il Larry O'Brien Trophy LeBron potrebbe mettersi in tasca un altro record personale, l'ennesimo di una carriera a dir poco leggendaria.