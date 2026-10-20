WNBA Finals, c'è anche Curry con la figlia Ryan a tifare per le Valkyries. VIDEO

Sugli spalti del Chase Center per tifare le Valkyries in gara-2 delle WNBA Finals c'è anche Steph Curry, accompagnato dalla figlia Ryan. La sua presenza, però, non porta fortuna a Cecilia Zandalasini e compagne, perché a vincere e a riportarsi sull'1-1 nella serie è Atlanta. Steph, nel frattempo, sembra aver già superato il leggero infortunio patito in allenamento e dovrebbe scendere in campo per il debutto stagionale contro i Lakers mercoledì notte

ATLANTA PASSA A GOLDEN STATE: LE WNBA FINALS IN PERFETTA PARITÀ