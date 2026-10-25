Mancano ancora un paio di settimane alla prima sfida stagionale tra i Philadelphia 76ers e i Boston Celtics , ma l’elettricità è già nell’aria da diversi mesi — specialmente da quando Jaylen Brown è passato dai Celtics ai Sixers in uno scambio che ha lasciato parecchi strascichi. Dopo diversi messaggi a distanza durante l’estate, la polemica si è riaccesa quando Jayson Tatum in un’intervista ha dichiarato di essere rimasto "sorpreso come chiunque altro" quando lo scambio è stato annunciato. Brown , però, vedendo quella dichiarazione su Instagram ha commentato con l’emoji di un cappellino, in inglese "cap", che nello slang significa che qualcuno sta mentendo . Di fatto, Brown ha accusato Tatum di essere a conoscenza dello scambio e che stesse facendo solo finta di non saperlo.

La risposta di Tatum al commento di Brown: "Non siamo Shaq e Kobe"

Il commento arriva non solo dopo un’estate di dichiarazioni e contro-dichiarazioni, ma soprattutto dopo anni in cui il rapporto tra i due, in campo e fuori, è sempre stato sotto i riflettori, sostenendo che non fossero poi grandi amici e nemmeno così complementari in campo — nonostante il titolo vinto insieme nel 2024. Tatum, dal canto suo, ha provato a smorzare i toni quando gli è stato chiesto un commento su quanto sostenuto dall’ex compagno di squadra: "Non c'è nessun conflitto [beef, in inglese] tra di noi. Non siamo i fo…i Shaq e Kobe" ha detto, facendo riferimento alle storiche diatribe tra Shaquille O’Neal e Kobe Bryant ai Los Angeles Lakers negli anni 2000.

"Dovrebbero esserci più elogi: sapete quanti giocatori in questa lega non sono mai arrivati alle Finals? Noi ci siamo andati due volte e abbiamo vinto un titolo, perciò dovremmo concentrarci di più su quello. Ma capisco che gli elogi non vendono: i drammi attirano click e visualizzazioni, ma non è proprio il mio. Capisco che siamo nel business dell’intrattenimento, ma io non ho alcuna ostilità nei suoi confronti. Ho due bambini. Mi sono fatto sentire quando è stato scambiato: l’ho chiamato e gli ho mandato un messaggio. Capisco però che le persone processino le cose in maniera differente. Ma a questo punto delle nostre vite siamo troppo vecchi per vedere il nostro rapporto vivisezionato su internet. C’è una conversazione che va tenuta e che possiamo avere, io ne sarei felice. Gli ho sempre augurato il meglio".