Con un post sui social, Jaylen Brown ha dato l’addio ai Boston Celtics e salutato il nuovo inizio ai Philadelphia 76ers dopo lo scambio tra le due squadre: "Sto ancora elaborando come è successo tutto questo. Sono eccitato e deluso allo stesso momento. Dire addio non è facile quando hai investito il tuo cuore in qualcosa. Le azioni contano più delle parole". Poi su Twitch ha rincarato la dose

Dopo dieci anni, l’avventura di Jaylen Brown a Boston si è conclusa con la cessione ai Philadelphia 76ers. Dopo un giorno di silenzio, l’MVP delle Finals ha affidato a un post sui social i suoi pensieri: "Sto ancora elaborando come è successo tutto questo. Sono eccitato e deluso allo stesso tempo. Mi sono guadagnato il rispetto di questa città. Non ho mai chiesto scorciatoie o trattamenti speciali. Mi sono semplicemente presentato ogni giorno, ho abbassato la testa e ho accettato ogni sfida". Brown nel suo messaggio non ha mai citato i Celtics come organizzazione, ma solo la città di Boston e le sue persone: "Porterò con me le relazioni che ho costruito qui, le battaglie che abbiamo avuto insieme, il titolo che abbiamo portato a questa città e la connessione che ho avuto con i tifosi. Dire addio non è facile quando hai investito il tuo cuore in qualcosa. Il rispetto è molto importante per me e le azioni parlano più forte delle parole. Alla gente di Boston dico grazie". Approfondimento Jaylen Brown ai Sixers: in cambio George e scelte

La parte finale del post di Brown si è poi concentrato sulla sua nuova avventura, anche questa volta senza citare i 76ers ma solo parlando della città di Philadelphia. "Mentre si chiude un capitolo, ne comincia un altro. Sono entusiasta di ciò che ci aspetta e grato per l'opportunità di unirmi a Philadelphia" ha scritto. "Ogni città ha la propria identità, la propria passione e le proprie aspettative. Lo rispetto, e non vedo l'ora di guadagnarmi quel rispetto nell'unico modo che conosco — attraverso il lavoro". Approfondimento I nuovi Sixers con Brown e Simons: il roster

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Le parole di Brown in diretta Twitch: "Meritavo una spiegazione" Brown è poi andato in diretta sul suo canale Twitch e ha sciolto decisamente più le briglie, esordendo dicendo "Mi hanno impacchettato e spedito. Fai i tuoi bagagli e sayonara, sei fuori. Sto ancora processando tutto questo, ci sono molte emozioni coinvolte, mi serve un po’ di tempo. Sicuramente è stato mandando un messaggio e quel messaggio è stato ricevuto. Non mi ha entusiasmato la mancanza di rispetto che c’è stata in questo processo". Brown ha poi parlato direttamente di Brad Stevens, suo allenatore e attuale capo della dirigenza dei Celtics: "Penso che Brad probabilmente riceverà molte critiche. Non mi ha entusiasmato il modo in cui ha facilitato alcune conversazioni. Ma penso che ci sia anche altro dietro… Speravo solo che mi venisse spiegato un po' meglio: se fosse successo di più, penso che avrei compreso. Pensavo di essermi meritato abbastanza rispetto per ricevere quella spiegazione, ma evidentemente mi sbagliavo". Approfondimento Brown in uscita da Boston: rapporti compromessi