Nikola Jokic ha guidato i Denver Nuggets alla rimonta ai danni dei New Orleans Pelicans con la 199^ tripla doppia della sua carriera, ma dopo il match ha avuto parole molto dure per i tifosi che hanno fischiato la squadra in un primo tempo in cui erano andati sotto anche di 23 punti: "Chi fischia può anche non tornare, non sono più i benvenuti"

Non è stato un inizio di stagione facile per i Denver Nuggets, sconfitti a Oklahoma City al debutto e già alle prese con gli infortuni di Cam Johnson, Alpha Diallo, Julian Strawther e Spencer Jones. Giocare la prima partita davanti ai propri tifosi avrebbe dovuto dare loro un po’ di spinta in più, invece i Nuggets hanno disputato un primo tempo orribile contro i New Orleans Pelicans, finendo sotto anche di 23 lunghezze e venendo sonoramente fischiati dai propri tifosi. Nella ripresa Nikola Jokic e Jamal Murray sono riusciti a raddrizzare la situazione, rimontando da -19 nel quarto periodo per vincere dopo un tempo supplementare e trasformare quei fischi in applausi. Jokic, autore della 199^ tripla doppia della sua carriera con 35 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, non ha però dimenticato quanto accaduto: "Siamo stati fischiati alla nostra prima gara in casa della stagione e penso che quelli che ci hanno fischiati non devono più venire alle partite" ha dichiarato senza mezzi termini. "Se ci seguite, sapete che non molliamo mai e che abbiamo rimontato da situazioni anche peggiori. Perciò, se lo chiedete a me, non sono più i benvenuti".