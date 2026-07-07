Nikola Jokic ha annunciato di voler rimanere ai Denver Nuggets per il resto della sua carriera, ma che ha deciso di rimandare di un anno la sua estensione di contratto con la franchigia del Colorado. La motivazione è principalmente economica, ma mette comunque un po’ di pressione sui Nuggets che non si sono ancora mossi sul mercato
A margine della vittoria della sua Serbia nella finestra di qualificazione ai Mondiali, Nikola Jokic ha rivelato anche cosa c’è nel suo futuro in NBA: "La mia idea e il mio desiderio è quello di rimanere a Denver" ha detto ai giornalisti serbi. "L'estensione di contratto probabilmente la firmerò l’anno prossimo. Il mio desiderio è di giocare a Denver per il resto della mia vita". I Nuggets, secondo quanto riferito da ESPN, erano a conoscenza della situazione e comprendono che la decisione ha motivazioni puramente economiche, ma vengono comunque messi un po’ sotto pressione dalla mancanza di una firma nero su bianco da parte della loro superstar — specialmente in un’estate in cui hanno solamente firmato Tyus Jones e Marvin Bagley III, perdendo contemporaneamente il loro sesto uomo Tim Hardaway Jr e non risolvendo ancora la restricted free agency di Peyton Watson e Spencer Jones. Un po’ poco per una squadra che può contare su uno dei migliori giocatori del mondo, ma ha perso al primo turno dei playoff contro una Minnesota piena di infortuni.
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Le motivazioni economiche per Jokic
Per Jokic la differenza economica tra firmare ora o aspettare è effettivamente sensibile. Jokic ha firmato nel 2022 un’estensione di contratto da cinque anni a 276 milioni di dollari a cui restano due stagioni, la prossima a 59 milioni di dollari e quella successiva a 62.8 milioni con una player option. Già lo scorso anno avrebbe potuto firmare un’estensione triennale da 200 milioni di dollari (media 66.6 all’anno) a cui però ha rinunciato, mentre adesso potrebbe firmare un quadriennale da 278 milioni di dollari complessivi (media 69.5). Nell’estate del 2027 invece potrebbe firmare il contratto più remunerativo nella storia della NBA, pari a 359.5 milioni di dollari in cinque anni (media 71.9) che lo porterà fino ai 37 anni di età e ad un guadagno complessivo in carriera di 724 milioni di dollari. Dal punto di vista economico, effettivamente, non c’è nessun dubbio su quale sia l’opzione migliore, ma Denver avrà il compito di costruirgli attorno un’altra squadra in grado di competere per il titolo.