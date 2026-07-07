Nikola Jokic ha annunciato di voler rimanere ai Denver Nuggets per il resto della sua carriera, ma che ha deciso di rimandare di un anno la sua estensione di contratto con la franchigia del Colorado. La motivazione è principalmente economica, ma mette comunque un po’ di pressione sui Nuggets che non si sono ancora mossi sul mercato

A margine della vittoria della sua Serbia nella finestra di qualificazione ai Mondiali, Nikola Jokic ha rivelato anche cosa c’è nel suo futuro in NBA: "La mia idea e il mio desiderio è quello di rimanere a Denver" ha detto ai giornalisti serbi. "L'estensione di contratto probabilmente la firmerò l’anno prossimo. Il mio desiderio è di giocare a Denver per il resto della mia vita". I Nuggets, secondo quanto riferito da ESPN, erano a conoscenza della situazione e comprendono che la decisione ha motivazioni puramente economiche, ma vengono comunque messi un po’ sotto pressione dalla mancanza di una firma nero su bianco da parte della loro superstar — specialmente in un’estate in cui hanno solamente firmato Tyus Jones e Marvin Bagley III, perdendo contemporaneamente il loro sesto uomo Tim Hardaway Jr e non risolvendo ancora la restricted free agency di Peyton Watson e Spencer Jones. Un po’ poco per una squadra che può contare su uno dei migliori giocatori del mondo, ma ha perso al primo turno dei playoff contro una Minnesota piena di infortuni.