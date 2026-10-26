La chiamano "pivotal game 5": quando una serie al meglio delle sette partite arriva in parità a gara-5, chi vince ha le stragrandi probabilità di conquistare la serie. Nel caso di Golden State Valkyries e Atlanta Dream vorrebbe dire il primo titolo WNBA nella storia della franchigia: dopo il pareggio in gara-4, Cecilia Zandalasini e compagne vogliono tornare a vincere al Chase Center per portarsi a un solo successo di distanza dal trofeo. Fino a questo momento a fare la differenza sono stati i rendimenti delle stelle: nelle due vittorie di Golden State in gara-1 e gara-4 è stata Gabby Williams a brillare con 21.5 punti di media (contro i 14.5 nelle sconfitte); dall’altra parte Angel Reese ha dominato nei successi in gara-2 e gara-3 (25.5 punti di media) e faticato nelle sconfitte delle sue Dream (11 punti con 7/23 dal campo). Chi riuscirà a spuntarla questa volta? Lo scopriremo stanotte in diretta a partire dall’1.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi, in replica martedì alle 16.30 su Sky Sport Basket.

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