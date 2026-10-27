Di Yaxel Lendeborg nella sua prima settimana in NBA si è parlato soprattutto per il suo duello di trash talking con Luka Doncic , ma il prodotto di Michigan è un giocatore vero in grado di fare la differenza innanzitutto in campo . Ne ha dato dimostrazione questa notte propiziando la prima vittoria stagionale dei suoi Golden State Warriors , capaci di vincere sul campo di una Denver reduce da due giorni di riposo. Per il campione NCAA è arrivato il primo "trentello" della sua giovane carriera, realizzando 31 punti e catturando 12 rimbalzi insieme a 6 assist, ma soprattutto guidando la squadra al successo anche nei minuti in cui Steph Curry (8/8 al tiro per 24 punti) e Draymond Green erano seduti in panchina. Il rendimento di Lendeborg è andato in crescendo in questa prima settimana di partite: 12 punti all’esordio, 18 alla seconda, 26 alla terza e ora 31, per un totale di 87 punti nelle prime quattro gare che nella storia della franchigia è superato solo da Wilt Chamberlain (che ne fece 150 nelle prime quattro gare della carriera, ma era il 1959 e soprattutto... era Wilt Chamberlain).

Kerr elogia il suo rookie: "Forte come un bue e talentuoso"

"Se sono sorpreso da me stesso? Assolutamente, specialmente in questa partita" ha detto il rookie dopo la gara. "Ho tirato 13 tiri liberi, è pazzesco. Per uno come me è assurdo". Effettivamente la difesa di Denver non ha mai trovato il modo di contenerlo e coach Steve Kerr lo ha cavalcato il più possibile, mettendogli il pallone nelle mani: "È forte come un bue e talentuoso" ha detto della sua matricola di 24 anni. "Si è visto stasera: in tutti i momenti critici, gli abbiamo dato il pallone e lo abbiamo fatto giocare. Essere così avanti è estremamente raro per un rookie: ha potenza quando attacca il canestro e sa passare il pallone. Sarà uno che chiude le partite per noi, come ha fatto stasera".