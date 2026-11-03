NBA e midterm: sport, politica e la trappola del tifo

Le elezioni americane e le recenti polemiche che hanno coinvolto atleti, squadre, proprietari NBA e politici raccontano un fenomeno più ampio: lo sport è sempre più spesso terreno di scontro tra identità politiche contrapposte. Ma quando ogni vicenda diventa una partita tra 'noi' e 'loro', il rischio è che la ricerca di un nemico prenda il posto del confronto e impoverisca il dibattito pubblico