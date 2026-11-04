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Philadelphia 76ers, Jaylen Brown: "Maxey ci sta guidando, è la sua squadra"

NBA
©Getty

Dopo la netta vittoria per 126-105 contro i Chicago Bulls, Jaylen Brown ha ribadito di fronte alla stampa chi sia il vero leader dei Philadelphia 76ers. "Tyrese Maxey ci sta guidando al 100%, era già qui, è la sua squadra. L'obiettivo è quello di essere complementari a lui e a Embiid", le parole dell'ex Celtics

Tutto va a gonfie vele ai Philadelphia 76ers, in vetta alla Eastern Conference con 7 vinte e una sola persa dopo il 126-107 contro i Chicago Bulls nell’ultima notte prima della pausa per le elezioni di metà mandato. Una luna di miele confermata dalle parole di Jaylen Brown, grande colpo di mercato della offseason al pari della firma di LeBron James.

 

Nonostante questo, l’ex stella dei Boston Celtics ha dichiarato dopo il successo sui Bulls: “Sì, Maxey ci sta guidando al 100%. È qui da un po'. Questa è la sua squadra. Lui e Joel Embiid sono qui da un po'. L'obiettivo è sempre stato quello di essere complementari a questi ragazzi. Io sto cercando il mio ruolo, ma Maxey è sicuramente il nostro leader”.

Tyrese Maxey è il miglior marcatore dei 76ers con 29.1 punti a gara, il terzo assoluto in NBA, e contro i Bulls ne ha messi 26 con 11 assist, mentre Brown lo ha sostenuto con 25 punti e 11 rimbalzi, con appena 15 tiri. In generale a Philadelphia hanno finora trovato un buon equilibrio e sono l’unica squadra assieme agli Houston Rockets in cui i 5 titolari – Maxey, Embiid, Brown, LeBron James e Edgecombe – si prendono almeno 10 tiri a partita

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