Dopo la netta vittoria per 126-105 contro i Chicago Bulls, Jaylen Brown ha ribadito di fronte alla stampa chi sia il vero leader dei Philadelphia 76ers. "Tyrese Maxey ci sta guidando al 100%, era già qui, è la sua squadra. L'obiettivo è quello di essere complementari a lui e a Embiid", le parole dell'ex Celtics

Tutto va a gonfie vele ai Philadelphia 76ers, in vetta alla Eastern Conference con 7 vinte e una sola persa dopo il 126-107 contro i Chicago Bulls nell’ultima notte prima della pausa per le elezioni di metà mandato. Una luna di miele confermata dalle parole di Jaylen Brown, grande colpo di mercato della offseason al pari della firma di LeBron James.

Nonostante questo, l’ex stella dei Boston Celtics ha dichiarato dopo il successo sui Bulls: “Sì, Maxey ci sta guidando al 100%. È qui da un po'. Questa è la sua squadra. Lui e Joel Embiid sono qui da un po'. L'obiettivo è sempre stato quello di essere complementari a questi ragazzi. Io sto cercando il mio ruolo, ma Maxey è sicuramente il nostro leader”.