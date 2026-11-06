Con un messaggio sui social, Kristaps Porzingis ha annunciato il ritiro dal basket a 31 anni dopo dieci stagioni in NBA. "Ho scelto di dare la priorità alla salute e lasciare il gioco che amo. Voglio mostrare rispetto ai Golden State Warriors e lavorare con loro per trovare una soluzione che abbia senso" ha scritto il lettone, campione NBA nel 2024 con i Boston Celtics

Kristaps Porzingis dice basta. A 31 anni compiuti da pochi mesi e dopo dieci stagioni di NBA, il lungo lettone ha deciso di ritirarsi dal basket giocato a seguito delle complicazioni di salute emerse negli ultimi mesi. "In questa stagione non vedevo l'ora di giocarmela con questo gruppo, ma mentre aumentavo il livello di condizione atletica, il mio corpo non ha risposto nel modo in cui mi aspettavo" ha scritto Porziņgis sui social. "Sto bene, ma so cosa serve per raggiungere quel tipo di condizione atletica e non sono dove voglio essere per esibirmi al livello che mi aspetto da me stesso. A questo punto, ho preso la decisione di dare priorità alla mia salute e di allontanarmi dal gioco che amo. In questa situazione, voglio mostrare il massimo rispetto ai Golden State Warriors e lavorare con loro per trovare una soluzione che abbia senso. Sono grato alla mia famiglia e ai miei cari per essere sempre stati vicini. Grazie a tutti voi per il supporto".