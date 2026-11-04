Porzingis sempre assente, Golden State non lo paga

Il mistero Porzingis si infittisce e i Golden State Warriors vogliono fare chiarezza il prima possibile. Al punto che la franchigia di Joe Lacob ha deciso di non versare lo stipendio al lettone, esteso in offseason per 2 anni a 40 milioni di dollari complessivi (solo il primo anno garantito, mentre il secondo per soli 3 milioni, ndr).

Secondo ESPN il motivo è che Porzingis non sta adempiendo ai suoi obblighi e che la sua assenza è considerata ingiustificata. Il giocatore, che al momento avrebbe accettato la decisione senza rivolgersi al sindacato NBPA, è fuori a tempo indeterminato per un problema di salute non meglio specificato e starebbe valutando seriamente l’ipotesi di ritirarsi: lo scorso autunno aveva reso pubblica la diagnosi di sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS), ma questa volta si è parlato prima di “malessere generale”, e poi si è passato a “non con la squadra”.