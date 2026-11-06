In una diretta streaming con Miles McBride, Tyler Kolek dei New York Knicks aveva definito Taylor Swift come "la tifosa più finta" della squadra, costringendo la franchigia a diramare un comunicato per riparare i danni. "Taylor Swift è una fan dei Knicks da molti anni, ha una lunga storia con il Madison Square Garden e siamo incredibilmente grati per il suo sostegno all'organizzazione" ha detto un portavoce

Da una parte c’è la terza point guard dei New York Knicks campioni in carica, dall’altra una superstar della musica conosciuta in tutto il mondo . Ci sono ben cose in comune tra Tyler Kolek e Taylor Swift , ma nelle ultime ore i due nomi sono stati accostati per una storia decisamente curiosa . In una diretta su TikTok in compagnia del compagno di squadra Miles McBride, rispondendo a una domanda su quale fosse la celebrità più "finta" tra quelle che si sono fatte vedere al Madison Square Garden specialmente nella cavalcata verso il titolo, Kolek ha indicato proprio Swift, definendo le sue reazioni entusiastiche "un po' performative" . McBride ha immediatamente annusato il pericolo dicendo subito che i fan di Swift, chiamati "Swifties", non avrebbero per niente preso bene quelle parole, ma forse neanche loro si sarebbero immaginati che a prenderle peggio di tutti sarebbero stati i Knicks .

La risposta dei Knicks: "Swift nostra tifosa da molti anni"

La squadra infatti ha diramato un comunicato prendendo di fatto le distanze con la posizione del loro giocatore. "Taylor Swift è una fan dei Knicks da molti anni, ha una lunga storia con il Madison Square Garden e siamo incredibilmente grati per il suo sostegno all’organizzazione" ha dichiarato la franchigia attraverso un portavoce. Swift, notoriamente, ha tenuto il suo matrimonio con il giocatore NFL Travis Kelce proprio al Madison Square Garden la scorsa estate, a testimonianza di un rapporto molto stretto con l’arena dove giocano i Knicks (e che fa parte delle compagnie controllate da James Dolan). C’è da pensare che il futuro di Kolek coi Knicks, già traballante prima di questa uscita poco felice, non sia poi così tanto sicuro, avendo un’opzione da 2.5 milioni di dollari in favore della squadra per il 2026-27 ed essendo fuori dalla rotazione di coach Mike Brown. Lo stesso vale per McBride, il quale — per quello che vale — si è detto d’accordo quando Kolek ha definito Swift come la tifosa più finta.