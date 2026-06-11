Non era presente Donald Trump, ma anche in gara-4 è stata una parata di stelle a bordo campo per assistere all'incredibile rimonta dei New York Knicks ai danni dei San Antonio Spurs. Da Taylor Swift a Adam Sandler passando per gli "irriducibili" della Celebrity Row, ecco chi era presente al Madison Square Garden

VIP E CELEBRITÀ DI GARA-3 - BAGGIO, VIERI E MATERAZZI AL MSG