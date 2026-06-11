NBA Finals, tutti i VIP presenti per l'epica rimonta di gara-4: Taylor Swift scatenata
Non era presente Donald Trump, ma anche in gara-4 è stata una parata di stelle a bordo campo per assistere all'incredibile rimonta dei New York Knicks ai danni dei San Antonio Spurs. Da Taylor Swift a Adam Sandler passando per gli "irriducibili" della Celebrity Row, ecco chi era presente al Madison Square Garden
VIP E CELEBRITÀ DI GARA-3 - BAGGIO, VIERI E MATERAZZI AL MSG
- La cantante ha assistito alla partita a bordocampo vicina a Mariska Hargitay, attrice tifosissima dei Knicks, e le musiciste Este e Alana Haim
- Non poteva ovviamente mancare il super tifoso Ben Stiller, che ha continuato a riprendere le gesta dei suoi Knicks con il suo smartphone. Insieme a lui la moglie Christine Taylor
- Presentissimo, come in tutte le partite delle ultime settimane, anche l’attore Timothee Chalamet e la fidanzata Kylie Jenner
- Il leggendario Spike Lee si è fatto immortalare insieme a tre membri del Wu-Tang Clan, che si sono esibiti all'intervallo di gara-4
- L'account Front Office Sports ha pubblicato la lista completa dei VIP presenti per gara-4 che viene esposta in sala stampa prima di ogni partita. Una lista così lunga che non ci sta nemmeno in una foto verticale...