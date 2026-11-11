Dopo quattro mesi dallo scambio che ha portato Jaylen Brown dai Boston Celtics ai Philadelphia 76ers, l’MVP delle Finals del 2024 ha giocato per la prima volta da avversario dei biancoverdi in una partita di regular season, incrociando il suo ex compagno Jayson Tatum con cui si è scambiato diverse frecciate a distanza nelle ultime settimane. Il loro incontro sul parquet, però, è stato breve e piuttosto freddo : con gli occhi di tutti addosso, Tatum si è avvicinato a Brown prima della palla a due del match toccandolo sulla spalla e poi sul petto come segno di saluto, con il numero 7 dei Sixers che non ha ricambiato il gesto dell’ex compagno di squadra . Una freddezza acuita invece dall’abbraccio fraterno che Tatum ha scambiato con LeBron James qualche istante dopo lo scambio con Brown.

Brown minimizza: "Non stavo prestando attenzione"

I Celtics hanno poi vinto nettamente il big match della notte grazie ai 36 punti dell’altro ex Paul George, con Tatum che ha fatto meglio di Brown chiudendo con 21 punti a fronte dei soli 13 dell’ex compagno, fermato dai problemi di falli nel primo e nel secondo tempo giocando meno di 26 minuti in cui ha totalizzato un plus-minus di -27. "Sono un po’ frustrato. Aspettavo questa partita e volevo giocare bene, ma cono cose che succedono. Non avevo alcuna emozione, ero concentrato ma i problemi di falli mi hanno fatto perdere il ritmo" ha detto Brown dopo la partita, minimizzando anche lo scambio con Tatum. "Non c’è niente di cui parlare: sono concentrato sulla mia squadra e non ho prestato attenzione a tutto il resto. Ma bisogna dare merito a Jayson: ha giocato bene stasera". Anche Tatum, dal canto suo, non ha voluto commentare quanto accaduto: "Non ci sono titoloni da scrivere: mi stavo solo preparando per la partita e per competere, cercando di divertirmi e di vincere la partita". La data da segnare sul calendario diventa allora quella del 22 gennaio, quando saranno i Sixers a fare visita a Boston nel primo ritorno di Brown da avversario sul campo che è stato suo per un decennio.