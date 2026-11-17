La frase è iconica e dopo essere stata resa celebre da Rasheed Wallace ha ispirato una linea di merchandise, un film e pure un podcast dedicato alla NBA, eppure "Ball don't lie" non sembra perdere il suo fascino dopo oltre vent'anni dalla sua comparsa. Anzi, Donovan Clingan la sfoggia in Minnesota-Portland dopo che Rudy Gobert, in lunetta per un fallo fischiato e quindi contestato dal lungo dei Blazers, trasforma il primo tiro libero in un vero e proprio airball...

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