Rinfrancati dal buon inizio di stagione, gli Warriors parrebbero intenzionati ad andare all-in sul mercato cercando di portare sulla Baia una stella di prima grandezza da affiancare a Steph Curry per tornare a puntare in alto. E, secondo quanto riportato da ESPN, i due veterani Jimmy Butler e Draymond Green potrebbero finire tra le contropartite della eventuale trade
Le ultime tre sconfitte, arrivate senza Steph Curry, fermo per infortunio, hanno un po' frenato gli entusiasmi, ma l'avvio di stagione di Golden State rimane comunque positivo. E sulla Baia le buone prestazioni della squadra, capace di vincere otto partite di fila, pare abbiano rianimato le speranze di tornare a essere competitivi ai massimi livelli. Per farlo, però, gli Warriors sanno di dover affiancare a Curry una stella di prima grandezza. E per arrivare al traguardo parrebbero disposti a rinunciare a due super veterani.
Butler e Green sul mercato?
A confermarlo è stato Marc J. Spears, insider di ESPN: Jimmy Bulter e Draymond Green non sono considerati incedibili a Golden State. Anzi, nel caso in cui si presentasse la possibilità di portarsi in casa una stella i due veterani potrebbero finire tra le contropartite in uscita. Butler, d'altronde, è reduce dal pesante infortunio che lo dovrebbe far tornare in campo solo a inizio del 2027 e Green, a 36 anni compiuti, sta vivendo ormai da tempo un netto calo nelle sue prestazioni. E così gli Warriors potrebbero lasciarli partire entrambi e cambiare faccia già nelle prossime settimane.