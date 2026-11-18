Le ultime tre sconfitte , arrivate senza Steph Curry , fermo per infortunio, hanno un po' frenato gli entusiasmi, ma l'avvio di stagione di Golden State rimane comunque positivo. E sulla Baia le buone prestazioni della squadra, capace di vincere otto partite di fila , pare abbiano rianimato le speranze di tornare a essere competitivi ai massimi livelli . Per farlo, però, gli Warriors sanno di dover affiancare a Curry una stella di prima grandezza. E per arrivare al traguardo parrebbero disposti a rinunciare a due super veterani .

Butler e Green sul mercato?

A confermarlo è stato Marc J. Spears, insider di ESPN: Jimmy Bulter e Draymond Green non sono considerati incedibili a Golden State. Anzi, nel caso in cui si presentasse la possibilità di portarsi in casa una stella i due veterani potrebbero finire tra le contropartite in uscita. Butler, d'altronde, è reduce dal pesante infortunio che lo dovrebbe far tornare in campo solo a inizio del 2027 e Green, a 36 anni compiuti, sta vivendo ormai da tempo un netto calo nelle sue prestazioni. E così gli Warriors potrebbero lasciarli partire entrambi e cambiare faccia già nelle prossime settimane.