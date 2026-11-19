Pau Gasol e Vanessa Bryant presentano un’offerta per Los Angeles SparksWNBA
Secondo quanto riportato dallo Sports Business Journal, i nomi di Pau Gasol e Vanessa Bryant, vedova di Kobe, comparirebbero tra gli investitori di una delle tre cordate interessate ad acquistare le Los Angeles Sparks, attualmente in mano a Mark Walter, ex proprietario dei Lakers. L’affare, stimato attorno ai 700 milioni di dollari complessivi, potrebbe andare in porto nell’arco delle prossime settimane
Le voci che volevano le Los Angeles Sparks con il classico cartello ‘in vendita’ circolavano da tempo e ora, tra gli investitori delle tre cordate che parrebbero essere interessate all’acquisto della franchigia WNBA compaiono i nomi di Pau Gasol e Vanessa Bryant. L’ex leggenda spagnola e la vedova di Kobe, infatti, stando a quanto riportato dallo Sports Business Journal, sarebbero pronti a partecipare ad un affare che potrebbe andare in porto per una cifra complessiva attorno ai 700 milioni di dollari. A testimonianza del grande interesse riscosso dalla WNBA, però, sulle tracce delle Sparks ci sarebbero anche altre due cordate, una guidata dalla società Swish Partners che vorrebbe portare la squadra a giocare all’Intuit Dome, casa dei Clippers, e un’atra con a capo José E. Feliciano, già proprietario dei San Diego Padres in MLB. Resta quindi da vedere se due figure a loro modo iconiche del basket di Los Angeles riusciranno a mettere le mani sulle Sparks, che nelle prossime settimane paiono destinate a essere protagoniste di una vera e propria asta.