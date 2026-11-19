Le voci che volevano le Los Angeles Sparks con il classico cartello ‘in vendita’ circolavano da tempo e ora, tra gli investitori delle tre cordate che parrebbero essere interessate all’acquisto della franchigia WNBA compaiono i nomi di Pau Gasol e Vanessa Bryant. L’ex leggenda spagnola e la vedova di Kobe, infatti, stando a quanto riportato dallo Sports Business Journal, sarebbero pronti a partecipare ad un affare che potrebbe andare in porto per una cifra complessiva attorno ai 700 milioni di dollari. A testimonianza del grande interesse riscosso dalla WNBA, però, sulle tracce delle Sparks ci sarebbero anche altre due cordate, una guidata dalla società Swish Partners che vorrebbe portare la squadra a giocare all’Intuit Dome, casa dei Clippers, e un’atra con a capo José E. Feliciano, già proprietario dei San Diego Padres in MLB. Resta quindi da vedere se due figure a loro modo iconiche del basket di Los Angeles riusciranno a mettere le mani sulle Sparks, che nelle prossime settimane paiono destinate a essere protagoniste di una vera e propria asta.