Il caso che ha coinvolto i Clippers, l’azienda Aspiration e Kawhi Leonard ha scosso l’estate della NBA e ora è al centro della prima puntata di NBA Report, la nuova rubrica di approfondimento sul mondo NBA curata da Flavio Tranquillo e Mauro Bevacqua. L’appuntamento per il primo passaggio della prima puntata di NBA Report è per le 19.30 e poi per le 22.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
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Due persone - Flavio Tranquillo, Mauro Bevacqua - un tema: da approfondire, da indagare, da sviscerare. “NBA Report”, la nuova rubrica di approfondimento sul mondo NBA, nasce così, dalla semplice volontà di andare un po’ oltre il primo livello, spesso superficiale, delle notizie. Come per il caso Clippers-Aspiration-Kawhi Leonard, il primo tema messo al centro della discussione. Quanto mai interessante: c’è un giornalista (o cambia qualcosa se lo si chiama podcaster?), Pablo Torre, che vince un premio Pulitzer; c’è un famoso studio legale che indaga per un intero anno e poi pubblica un sunto di 36 pagine per illustrare il lavoro compiuto sulle azioni di circonvenzione del salary cap compiute dai Clippers, in violazione al contratto collettivo NBA; c’è un due volte campione NBA, Kawhi Leonard, assistito dalla misteriosa (e controversa) figura dello zio, che agisce da suo agente pur non essendolo formalmente; c’è il commissioner della lega Adam Silver che impone alla franchigia quella che è stata definita “la più severa punizione nella storia della NBA”; e c’è il proprietario degli stessi Clippers, Steve Ballmer, che per patrimonio personale va a libri come il 15° uomo più ricco del pianeta e che prima dichiara battaglia alla sentenza NBA – trenta milioni di dollari di multa alla franchigia, cinque prime scelte revocate, varie sospensioni (tra cui la sua) – per poi improvvisamente accettarla e scusarsi. Tutto questo fa parte del primo episodio di “NBA Report”, in onda su Sky Sport Basket ma disponibile anche On Demand e sul canale ufficiale Sky Sport di YouTube.