Il caso che ha coinvolto i Clippers, l’azienda Aspiration e Kawhi Leonard ha scosso l’estate della NBA e ora è al centro della prima puntata di NBA Report, la nuova rubrica di approfondimento sul mondo NBA curata da Flavio Tranquillo e Mauro Bevacqua. L’appuntamento per il primo passaggio della prima puntata di NBA Report è per le 19.30 e poi per le 22.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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