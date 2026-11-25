Serata NBA di grande fascino su Sky Sport Basket e in streaming su NOW , perché alle 23 in diretta e con telecronaca in italiano curata da Davide Fumagalli e Mattero Soragna arriva la super sfida tra Sixers e Heat. Due squadre che in questa stagione hanno grandi ambizioni e che al momento occupano rispettivamente la prima e la sesta posizione nella classifica della Eastern Conference

Philadelphia è reduce dalla netta sconfitta casalinga, per molti versi inaspettata, subita contro Portland, Miami arriva invece da ben sette vittorie consecutive. Per la prima volta in stagione, quindi, questa sera Sixers e Heat si affrontano per una sfida che offre tantissimi spunti d’interesse. Da una parte la truppa di coach Nick Nurse, che dopo un mercato estivo spumeggiante era data tra le favorite per arrivare alle Finals partendo da Est, sta mantenendo le attese ed è capolista della Eastern Conference. Dall’altra i ragazzi di Erik Spoelstra, a loro volta ringalluzziti dall’arrivo a South Beach di Giannis Antetokounmpo, hanno faticato parecchio all’inizio, ma ora paiono proprio aver trovato la loro identità tattica. Quello in programma alla Xfinity Mobile Arena, insomma, è un confronto diretto che sa in qualche modo già di playoff. L’appuntamento per la diretta è alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con la telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.