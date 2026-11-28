Prosegue l'avventura al college di Saliou Niang, che nella vittoria al supplementare della sua LSU su SMU è partito in quintetto e ha dato il suo contributo con 9 punti, 3 rimbalzi, 4 palle recuperate, 2 stoppate e un assist. E i Tigers, con l'azzurro in quintetto, mantengono la loro imbattibilità

La vittoria è stata sofferta ed è arrivata solo al supplementare, poi dominato chiudendo 95-86 la sfida con SMU, ma Louisiana State mantiene comunque la sua imbattibilità in questa stagione. E tra i protagonisti per i Tigers c'è anche Saliou Niang, partito ancora una volta in quintetto e autore di una prova da 9 punti, 3 rimbalzi, 4 palle recuperate, 2 stoppate e un assist in 22 minuti giocati. Prosegue quindi al meglio la prima stagione in NCAA dell'ex Trento e Virtus Bologna, che sta viaggiando a 7.9 punti e 5.9 rimbalzi di media a partita e si è ormai guadagnato in pieno la fiducia di coach Will Wade.