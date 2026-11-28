A 10 secondi dalla fine della sfida al Madison Square Garden gli Heat sono avanti 106-105 e coach Spoelstra disegna una rimessa perfetta, già vista 5 anni fa contro Chicago, che manda Larsson a schiacciare indisturbato in meno di 3 secondi per il +3. Brunson si lancia subito nell'altra metà campo, ma l'eccellente difesa degli Heat gli concede un tiro forzato che non entra e premia Miami

Sono due grandi azioni di squadra a lanciare gli Heat alla vittoria in trasferta a New York nel finale. E se la difesa che impedisce a Jalen Brunson di prendersi un tiro decente sulla sirena è da manuale, la rimessa precedente che porta al canestro di Pelle Larsson è una replica praticamente identica di quella eseguita 5 anni fa contro Chicago e che allora aveva regalato due punti facili a Kyle Lowry. Quello arrivato nei secondi finali al Madison Square Garden, insomma, è un piccolo grande capolavoro firmato da coach Erik Spoelstra.