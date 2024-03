L'anno scorso i Sacramento Kings sono tornati a disputare una serie di playoff dopo essere stati assenti dal basket che conta per 16 lunghissime stagioni. Nessuna tra le squadre della lega oggi ha una striscia che raggiunge la doppia cifra per annate di assenza dalla postseason, ma ci sono alcune franchigie che da troppi anni ormai con la metà di aprile possono già fare la valigie e andare in vacanza. Ecco le squadre con le striscie aperte più lunghe di assenza dai playoff