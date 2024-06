Non c'è in palio solo il titolo NBA 2024 nella sfida che inizierà giovedì notte tra Boston e Dallas. Perché quando si parla di Celtics non si può non parlare dei Los Angeles Lakers. Che con la squadra di "Beantown" condividono un primato: quello per numero di titoli vinti nella storia. Le finali 2024 sono un'occasione per i Celtics per tornare da soli al primo posto, mentre Dallas vorrebbe riprovare l'ebbrezza di un successo targato 2011. Di seguito la classifica delle squadre che hanno vinto più volte l'anello