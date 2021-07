Milwaukee-Phoenix in LIVE STREAMING su Sky Sport

Una finale NBA inattesa, difficile da immaginare alla vigilia e dal risultato incerto e ben lontano dall’essere definito. Giannis Antetokounmpo infatti, grazie a una seconda prestazione leggendaria in gara-3 in cui ha dominato contro la difesa Suns in lungo e in largo, è riuscito a regalare a Milwaukee il primo successo nella serie, con Phoenix che non è riuscita a sfruttare le debolezze dei Bucks come avvenuto in Arizona nelle due sfide precedenti. Dai tiri liberi in gara-1, ai rimbalzi in attacco a cui Milwaukee non sempre è riuscita a trovare una soluzione, passando per la decisione di cavalcare un quintetto con Antetokounmpo da 5 sacrificando un positivo Brook Lopez in attacco. I temi e gli spunti di queste NBA Finals sono continui - come sempre accade sul palcoscenico più prestigioso del basket professionistico - con la curiosità di vedere di volta in volta quali saranno gli adattamenti e le contromisure previste dai due allenatori (altri grandi protagonisti di una serie che sta mettendo in mostra tante eccellenze della pallacanestro). La certezza è che Chris Paul non si farà di certo condizionare dal passaggio a vuoto di gara-3, così come un Devin Booker impreciso e con tanti errori al tiro dopo due prestazioni di livello assoluto. L’appuntamento è di quelli da non perdere: gara-4 è in diretta a partire dalle 3.00 su Sky Sport Uno e, in maniera eccezionalmente aperta a tutti, anche in streaming sul nostro sito.