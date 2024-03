La recente prestazione da 27 punti contro Dallas ha sancito il nuovo "career-high" di Simone Fontecchio, che sta disputando solo la sua seconda stagione NBA. Ma quali sono stati i massimi in carriera di tutti i giocatori italiani che si sono cimentati in NBA? Dai pionieri (Enzo Esposito e Stefano Rusconi) alle prime scelte assolute (Andrea Bargnani) finendo per chi ancora oggi tiene alto l'orgoglio azzurro oltreoceano, ecco le loro migliori prestazioni nel gotha della pallacanestro mondiale