La sconfitta nella finale della NBA Cup non ha minimamente fermato la marcia degli Oklahoma City Thunder, che dopo la sconfitta a Las Vegas contro Milwaukee (non valida per il record della regular season) hanno inanellato sette successi in fila. In totale OKC ha perso solamente due volte (una contro Houston il 2 dicembre, una la finale già citata) dal 21 novembre a oggi, per un totale di 16 successi in 18 partite. A rendere ancora più impressionante tutto questo c’è l’assenza di un membro chiave della squadra come Chet Holmgren, il cui rientro in campo non dovrebbe essere lontanissimo. Il volto di questo momento d’oro dei Thunder è sicuramente quello di Shai Gilgeous-Alexander: il canadese sta mettendo assieme una stagione da 31.3 punti, 5.5 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 1.2 stoppate di media con il 53% dal campo, il 35% da tre punti e l’88% ai liberi, sfiorando il 60% nelle conclusioni dalla media distanza. Cifre e prestazioni che secondo Anthony Edwards valgono il premio di miglior giocatore della stagione: "Per me è l'MVP di questa lega" ha detto la stella di Minnesota dopo l’ultima partita, in cui SGA ne ha messi 40 — la sua terza gara da almeno 40 punti nelle ultime cinque. "È immarcabile. Se può giocarsi l’uno contro uno, puoi già cominciare a dargli due punti. Perciò bisogna raddoppiarlo e mandare un secondo difensore, specialmente se ha un accoppiamento favorevole. Ogni volta che vede davanti a se qualcuno che non può marcarlo segna sempre. È continuo ogni singola sera: la sua squadra gli dà la palla e lo fa giocare senza pensarci un secondo. Adoro guardarlo, è incredibile. Se continua così spero che gli diano l’MVP. Penso che avrebbe dovuto vincerlo già l’anno scorso, ma quest’anno sta giocando a un livello folle. Non so se vogliono darlo di nuovo a Jokic, ma io andrei con Shai".