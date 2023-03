Quali sono le squadre NBA che dal 1990 a oggi hanno speso di più in stipendi (in proporzione al salary cap della relativa stagione), andando ben oltre la soglia consentita, ma spesso non riuscendo ad avere successo ai playoff? New York può vantare diversi primati in questa classifica, in cui compaiono tanti volti noti come Michael Jordan, Kobe Bryant e Magic Johnson - non tutti però in grado di raggiungere l’anello nonostante i tanti soldi spesi. Scopriamo insieme le squadre NBA più costose di sempre