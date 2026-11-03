Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Pete Maravich, Bob Dylan e un nefasto presagio

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Nel 1988, a soli 40 anni, Pete ‘Pistol’ Maravich moriva, lasciando il mondo dell'NBA senza parole: aveva ridisegnato un'epoca e le sue giocate ispirano ancora adesso i più grandi campioni. Una vita tormentata, piena di eccessi, che Bob Dylan ha raccontato attraverso una canzone

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ