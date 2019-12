Wada squalifica la Russia per doping per 4 anni: niente Olimpiadi e Mondiali

Decisione storica a Losanna: la Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, ha infatti deciso di squalificare la Russia da ogni attività agonistica per i prossimi 4 anni, escludendola dunque dalle prossime Olimpiadi del 2020, dai Mondiali e dagli Europei. La decisione verrà comunicata in una conferenza alle 13.30, al termine della riunione del Comitato esecutivo a porte chiuse iniziato intorno alle 10. Una decisione molto forte, presa dalla Wada dopo che il comitato esecutivo ha appurato le manomissioni da parte di Mosca dei dati di laboratorio con prove false ed eliminato i file collegati a test antidoping positivi che avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati.

Una punizione che il Cio ha già fatto capire che sarà ratificata quasi in automatico. Anche se, visti i rapporti diplomatici, politici e sportivi fra il presidente Bach e Putin, si cercherà di ammorbidire questa punizione garantendo alla Russia la possibilità di avere un Comitato olimpico nazionale per poi portare a Tokyo quegli atleti che dimostrano di non avere mai avuto rapporti con l'agenzia antidoping di Mosca che per anni ha raggirato gli ispettori della Wada consegnando campioni biologici e dati alterati. La Russia ha tempo 21 giorni per dare una risposta in merito alla sospensione o per appellarsi al Tas e in seguito, eventualmente, al Tribunale Svizzero. La questione dunque andrà per le lunghe.