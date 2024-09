Sinner sarà ambassador di Milano-Cortina 2026

La prima Olimpiade di Jannik Sinner sarà quella di Milano-Cortina 2026 . Assente in campo a Tokyo 2021 e Parigi 2024, il tennista numero 1 al mondo sarà il primo dei volontari e Ambassador dei Giochi Olimpici invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Sinner sarà il "capofila" della pattuglia di circa 20mila volontari che faranno parte del "Team26" , il programma dedicato a volontari e volontarie che verrà presentato dalla Fondazione Milano-Cortina oggi pomeriggio, alle ore 18, alla presenza del presidente del CONI e della Fondazione, Giovanni Malagò . Il nome di Sinner è legato al tennis, ma anche agli sport invernali visto il suo trascorso da promettente sciatore nello slalom gigante.

La strada verso Milano-Cortina 2026

L'avvio del reclutamento dei volontari (è possibile inviare la candidatura a Team26 nel mese di settembre), è una tappa importante verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali in programma tra un anno e mezzo. L'altro appuntamento da non perdere è previsto ad aprile 2025 quando all'Expo 2025 di Osaka, all'interno del Padiglione Italia, verrà svelata la torcia olimpica. La cerimonia d'apertura di Milano-Cortina è in programma venerdì 6 febbraio 2026.