Il presidente della Repubblica ha ricevuto gli azzurri di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi nella cerimonia di restituzione delle bandiere nazionali: "I miei primi complimenti sono per aver fatto meglio di Tokyo, era difficile". Sull'invito a coloro che sono arrivati al quarto posto: "Rappresentano chi ha brillantemente partecipato e dimostrano che il movimento sportivo è in buona salute e in crescita costante. Complimenti a tutti e adesso Milano-Cortina"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale gli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Nel Salone dei Corazzieri, si sono radunati gli azzurri medagliati e coloro che si sono fermati a un passo dal podio. " Questo incontro prolunga la festa dello sport dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riprendendone lo spirito", ha dichiarato Mattarella durante la cerimonia di riconsegna delle bandiere nazionale . "I miei primi complimenti sono per aver fatto meglio di Tokyo, era difficile ma colpisce che l'Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, era inimmaginabile e il fatto che siamo stati l'unico Paese a far ciò è segno del lavoro fatto. Potremmo fare un bilancio di questi due grandi eventi di sport che abbiamo vissuto con voi, ne risalta l'eccellente stato di salute dello sport italiano ".

"Il movimento sportivo è in salute e in crescita costante"

Mattarella ha spiegato anche la scelta di invitare gli atleti che si sono classificati a un passo dal podio: "Complimenti a tutti, accanto a chi ha avuto l'emozione della medaglia ci sono anche coloro che hanno conquistato il quarto posto, non soltanto perché rappresentano tutte le atlete e tutti gli atleti che, pur senza salire sul podio, hanno brillantemente partecipato, ma anche perché dimostrano che il movimento sportivo è in buona salute e in crescita costante. Crescita che dobbiamo continuare a sostenere in ogni modo". Su Gianmarco Tamberi, condizionato dalle coliche renali, e Ambra Sabatini che è caduta durante la finale: "Le medaglie le hanno conquistate con la loro generosa partecipazione e l'affetto di tutti. Grazie agli allenatori, ai preparatori e soprattutto a voi, che avete vissuto in quei giorni un'esperienza che è già un grande traguardo raggiunto. Complimenti sinceri a tutte e a tutti e adesso Milano-Cortina".