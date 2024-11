È stata presentata a Milano l’immagine che caratterizzerà i Giochi di Milano-Cortina 2026. Un “brand visivo” che sarà subito riconoscibile per gli spettatori, dato che sarà rappresentato negli impianti e sulle piste, nelle città che ospiteranno le gare, così come nel merchandising e nelle attività di comunicazione online e offline dell’Olimpiade. Si tratta di un’immagine colorata molto dinamica, che racchiude "il talento del nuovo spirito italiano"

L'immagine che vestirà i territori e le sedi dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026 è incentrata sulla cultura, sui valori italiani e sul talento. Si tratta del messaggio visivo, presentato nel capoluogo lombardo, che guiderà e accompagnerà gli spettatori, gli atleti, i volontari e tutti coloro che vivranno l'evento sportivo. Il "Look of the Games", come viene chiamato nel gergo olimpico, sarà declinato negli impianti e sulle piste, nelle città che ospiteranno i Giochi, così come nel merchandising e nelle attività di comunicazione online e offline di Milano-Cortina 2026. Lo scopo è farla diventare quell'inconfondibile immagine che miliardi di spettatori riconosceranno immediatamente sui propri schermi, che i fan percepiranno sulle piste e nei palazzetti, e che accompagnerà i media nel raccontare le imprese degli atleti.

Milano-Cortina, ecco l'immagine di Olimpiadi e Paralimpiadi 2026

Le cinque eccellenze italiane Il focus dell'immagine olimpica è "il talento del nuovo spirito italiano, non solo nello sport, ma anche nella cucina, nell'artigianato, nelle eccellenze". Per raccontare il talento sono state scelte cinque eccellenze italiane: per la Creativity, il pianista e produttore Dardust Dario Faini; per Energy, Bebe Vio; per Imagination, Federico Basso, comico e autore; per Passion, lo chef Davide Oldani; infine Style con Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano.

I pittogrammi degli sport olimpici e paralimpici Infine i pittogrammi, grafiche che si ispirano al movimento degli atleti: sono stati progettati 16 pittogrammi di sport olimpici e 6 di sport paralimpici. "Il Look of the Games di Milano-Cortina 2026 mostra un linguaggio visivo straordinario che accentua il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza italiana - commenta Andrea Varnier, ceo di Fondazione Milano-Cortina 2026 -. Un'identità visiva dinamica, ispirata dalla nostra energia, dal nostro entusiasmo, inclusività e talento".