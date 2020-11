Judo, Giuffrida vince l'oro all'Europeo di Praga

Odette Giuffrida è la nuova campionessa europea nella categoria 52 kg. Primo titolo continentale tra i senior per l'azzurra dell'Esercito, che in finale ha battuto per wazari Andreea Chitu, atleta della Romania. Promessa mantenuta per la 26enne romana (vicecampionessa olimpica a Rio 2016), che prima della gara aveva dichiarato: "Voglio vincere per gli italiani". L'Europeo di judo è in onda fino a sabato 21 novembre dalle 16 alle 18:30 su Sky Sport Collection (canale 205) GIUFFRIDA: "IL JUDO E' UNO STILE DI VITA"

Odette Giuffrida chiude il 2020 proprio come lo aveva iniziato, ovvero con un grande risultato. La judoka del gruppo sportivo dell’Esercito aveva esordito in questa stagione martoriata dal Covid vincendo l’argento nel Grand Slam di Parigi, una delle gare più importanti al mondo, sul prestigioso tatami del Bercy. L’azzurra in quell’occasione si arrese soltanto alla kosovara Distria Krasniqi nella finalissima per l’oro. Nove mesi dopo, al suo primo grande torneo dopo il lockdown, la vicecampionessa olimpica si è subito rifatta conquistando la medaglia più importante: Odette è diventata la nuova campionessa europea (categoria 52 kg), battendo in finale per wazari l’esperta Andreea Chitu, nell’Europeo di Praga in onda fino a sabato 21 novembre dalle 16 alle 18:30 su Sky Sport Collection (canale 205).

Il percorso di Odette verso l'oro Andreea Chitu, 32 anni, atleta della Romania, era l’avversaria di Odette Giuffrida in finale: una judoka in ottima forma, che arrivava dal bronzo vinto al Grand Slam di Budapest un mese fa. Ma niente ha potuto fermare la 26enne romana, protagonista di un percorso straordinario a Praga: subito una vittoria al primo match contro la polacca Karolina Pienkowska, sconfitta per ippon. Poi la svizzera Fabienne Kocher, che ha resistito fino a 2’30” di golden score prima di cedere per wazari di fronte alla Giuffrida. A seguire il successo contro la spagnola Estrella Lopez Sheriff, contro cui Odette ha messo a segno prima un wazari e poi un ippon. In finale l’atleta del gruppo sportivo dell’Esercito ha trovato ancora quell’Andreea Chitu già incontrata molte volte (anche a Rio). Forte e brava, ma sempre sconfitta. E così è stato anche questa volta, nonostante la Chitu abbia adottato una strategia insidiosa insistendo proprio sul piede con il quale Odette porta il suo magico ‘de ashi barai’. Alla fine la Giuffrida è andata a segno con il seoi nage (wazari) e ha portato l’incontro al termine con esperienza.

"Voglio vincere per gli italiani". Promessa mantenuta La Giuffrida ha mantenuto la promessa fatta prima dell'Europeo, quando aveva dichiarato: "Voglio vincere per me, per quello che ho superato, per la mia famiglia e per tutti noi italiani. Voglio vincere. È arrivato il momento di farlo". Così è stato: primo oro in un Europeo senior per l'azzurra, dopo quello conquistato nel settembre 2014 tra i juniores.