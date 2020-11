Milano Cortina 2026, Torre Allianz casa Olimpiadi

Dal Pirellone alla Torre Allianz di CityLife: trasloca la Fondazione Milano Cortina 2026, il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Dal 1 dicembre 2020 la Fondazione verrà ospitata infatti dal gruppo assicurativo-finanziario, uno dei top partners a livello mondiale del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico dal 2021 al 2028. Dal grattacielo simbolo della tradizione milanese al grattacielo che esprime tutta la sua modernità: l'opera iconica, progettata dall'archistar giapponese Arata Isozaki insieme ad Andrea Maffei, svetta con i suoi 207 metri di acciaio e cristallo sullo skyline della città ed è il più alto edificio d’Italia per numero di piani, 50.

Novari: "Casa migliore per una sfida così ambiziosa"

"I Giochi di Milano Cortina 2026 saranno interamente finanziati con risorse private e

pienamente sostenibili sul piano economico, ambientale e sociale: una sfida così alta

non poteva trovare una casa migliore”, dichiara Vincenzo Novari, Amministratore Delegato della Fondazione. "La disponibilità e l'attenzione di un gruppo così importante come Allianz dimostra che il progetto di Milano Cortina 2026, in un momento così difficile, è un’occasione imperdibile per il nostro Paese, proprio perché ha le potenzialità per parlare al mondo", conclude Novari.

Campora: "Fieri di essere al fianco del Movimento Olimpico e Paralimpico"

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., aggiunge: "Questa scelta conferma l’attenzione e l'impegno di Allianz a promuovere i valori dello sport, come dimostrato dalle nostre sponsorizzazioni sportive in Italia e a livello internazionale. Allianz è orgogliosa di divenire dal primo gennaio 2021 il partner assicurativo globale del Movimento Olimpico e di quello Paralimpico".