La Monnaie de Paris, che ha fabbricato le medaglie dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Paris 2024, ha cominciato a sostituire 220 medaglie segnalate dagli atleti come difettose, in conformità con l'impegno del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). ''220 richieste di sostituzione delle medaglie sono state trasmesse dagli atleti'', ha annunciato oggi la Monnaie de Paris, equivalente di una zecca di Stato, in un comunicato. ''La Monnaie de Paris - si prosegue nella nota - ha sostituito alcune medaglie e continua la sua campagna di sostituzione su richiesta degli atleti''. Le nuove medaglie, assicura la Monnaie de Paris, ''sono identiche a quelle consegnate agli atleti durante i Giochi''. Nei mesi scorsi, diversi sportivi avevano condiviso e lamentato sui social network le foto di medaglie difettose o deterioratesi rapidamente dopo le gare, suscitando imbarazzo tra gli organizzatori di Paris 2024.