"Stiamo correndo sui lavori per Milano-Cortina, nel giro di una ventina di giorni consegneremo la pista di bob, skeleton e slittino. Nonostante il tempo breve, le insidie di un cantiere e qualche piccolo sabotaggio, chi lavora lì è riuscito in un miracolo. Quello che siamo riusciti a fare in un anno, gli altri lo fanno nel doppio del tempo. Noi sfidiamo le nostre capacità, però alla fine ce le facciamo. Saranno grandi Giochi". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ospite a 'Storie italiane' su Rai 1, torna a parlare dei lavori in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Poi, a un anno dall'avvio delle Paralimpiadi, il ministro rivela la propria "emozione per quello che si determinerà. Celebreremo l'evento sportivo, gioiremo per la vittoria delle medaglie, ma soprattutto faremo un salto di qualità nell'alfabetizzazione civica rispetto ai diritti di chi vive la propria condizione con difficoltà. Voglio sottolineare che gli atleti paralimpici sono felici perché hanno la consapevolezza non di ciò che hanno perso, ma di ciò che hanno", conclude il ministro.