Tamberi: "Los Angeles per riscatto. Mia moglie..."

Dopo l'annuncio di Gianmarco Tamberi dal palco di Sanremo di voler continuare la sua carriera fino alle prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028, l'azzurro è tornato sul tema in un evento sanremese: "Poterlo comunicare a Sanremo è stato un grande onore e dico grazie a Jovanotti che me lo ha permesso. Dopo Parigi sono stati mesi duri, mia moglie Chiara e i tifosi sono tati determinanti per questa decisione. Non potevo finire la mia carriera in quel modo"

Uno dei picchi di ascolto della prima serata di Sanremo è stato il momento dell'annuncio di Gianmarco Tamberi, sul palco insieme a Lorenzo Jovanotti, di voler continuare a gareggiare fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Una notizia che è stata accolta da tutto il mondo sportivo italiano con grande entusiasmo dopo che, nelle ultime settimane, le voci di un ritiro del 32enne saltatore marchigiano erano tornate a prendere forza anche interpretando alcuni suoi messaggi sui social. All'indomani del bagno di folla sanremese Tamberi è tornato a spiegare i motivi dietro questa scelta e gli ultimi difficili mesi vissuti dopo Parigi: "Potere comunicare questa decisione a Sanremo è stato un grande onore e una grande emozione e dico grazie a Lorenzo Jovanotti che mi ha chiesto di salire sul palco con lui. Cosa ha fatto la differenza? Provarci, la voglia di riscatto. Non poteva finire con l'immagine delle ultime Olimpiadi. Sono stati mesi difficili, avevo perso la fiducia e non avevo il coraggio di rimettermi in gioco. Ha fatto la differenza mia moglie Chiara e poi i tanti tifosi che anche incontrandomi per strada dicevano di non mollare. Le Olimpiadi di Los Angeles saranno l'obiettivo, dovrò scegliere le mie priorità come preparazione tra terapie e altro. Il mio corpo dovrà essere pronto ad affrontare altri 4 anni". La stagione vivà a settembre i mondiali di Tokyo, l'altra città nella quale Tamberi ha vinto il suo oro olimpico: "Questo primo anno dovrò non dico sacrificarlo, perché vorrò essere competitivo ai Mondiali, ma quel che sto cercando è fare 4-5-6 ore di terapia al giorno per mettermi in condizione di affrontare un altro quadriennio. Ho sempre spinto al massimo, ma serve anche rimettersi in condizione. Lo sport rimarrà sicuramente una priorità indiscussa, ma renderla gestibile sarà la nuova sfida"